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Беларусь - Корея: Совет делового сотрудничества создан между странами

Совет делового сотрудничества создают Беларусь и Республика Корея. Это новая площадка для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия двух стран. В состав делового совета войдут руководители компаний, которые имеют успешный опыт совместной работы, а также предприятия, заинтересованные в реализации перспективных проектов.

Сегодня Корея - один из наших ключевых торгово-экономических партнеров в Азиатском регионе
Страна традиционно занимает важное место в белорусском товарообороте.

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