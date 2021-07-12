Беларусь - Корея: Совет делового сотрудничества создан между странами

Совет делового сотрудничества создают Беларусь и Республика Корея. Это новая площадка для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия двух стран. В состав делового совета войдут руководители компаний, которые имеют успешный опыт совместной работы, а также предприятия, заинтересованные в реализации перспективных проектов.



Сегодня Корея - один из наших ключевых торгово-экономических партнеров в Азиатском регионе

Страна традиционно занимает важное место в белорусском товарообороте.

