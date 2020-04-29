Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Поставщик - национальная нефтяная компания Saudi Aramco. Об этом нам сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим”. Речь об объемев 80 тысяч тонн. Танкер уже в пути, его ожидают в Клайпедском порту 11 мая. После первой поставки будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве. К слову, в апреле Беларусь получила около 2 миллионов тонн нефти. Три четверти - это российские поставки трубопроводным и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча.



