Беларусь может стать одним из мировых лидеров по доле атомной генерации в энергобалансе - Каранкевич

Доля электроэнергии, вырабатываемой БелАЭС, уже превышает четверть объема ее производства в стране. И будет расти. Беларусь в перспективе может стать одним из мировых лидеров по уровню атомной генерации в общем энергобалансе. В экономиках только пяти стран мира энергия от АЭС превышает 40 % в общей выработке. Об этом в интервью журналу"Экономика Беларуси"рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает БЕЛТА .

Беларусь стала первой зарубежной площадкой, где госкорпорация "Росатом" построила атомную станцию с водо-водяными реакторами (ВВЭР) поколения 3+ с повышенными характеристиками безопасности. По референтному проекту построены атомные энергоблоки в России, планируются к вводу в Египте, Турции, Венгрии, Бангладеш.

"Мирный атом обеспечивает производство более 10 % электроэнергии в мире. Всего эксплуатируется около 440 энергоблоков. Только в прошлом году запустили 6 новых реакторов. По последнему прогнозу МАГАТЭ, к 2050 году мощность АЭС в мире вырастет более чем в два раза - до 890 ГВт, - уточнил Виктор Каранкевич. - О намерениях построить АЭС заявили Болгария, Латвия, Польша, Франция, Чехия, Швейцария и другие. Совсем недавно 12 европейских государств выступили с инициативой создать промышленный альянс для заинтересованных в малых модульных ядерных реакторах".