ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь может существенно продвинуться в глобальном рейтинге по качеству автомобильного топлива

Тенденцию подкрепляет активная модернизация предприятий. Годом ранее авторитетное американское агентство включило Беларусь в топ-50 рейтинга стран с лучшим топливом. Куда, к слову, кроме нашей страны, не попало ни одно государство СНГ. Впрочем, амбиции этого белорусского сектора позволяют рассчитывать на лучший результат.

Евгений Каллаур - продолжит. Модернизация нефтяных предприятий началась более трех лет назад. Ее масштаб заложен еще на стадии проекта. Так на Мозырском НПЗ строится фактически новый завод! В качестве будущего сырья используют неликвидные темные остатки переработки - мазут и гудрон. На выходе получат топливо высокого качества. В Новополоцке на местном “Нафтане” модернизируют комплекс замедленного коксования. Фактически, кроме светлых нефтепродуктов, завод сможет вырабатывать дополнительную энергию для промышленности!

Качество нефтепродуктов - задача для государства приоритетная

Изображение

Сегодня 70% глубины переработки нефти позволяют белорусам формировать солидный экспортный доход на поставках нашего бензина за рубеж. Модернизация НПЗ доведет глубину переработки нефтепродуктов до 90% и выше и позволит кратно увеличить наши экспортные предложения. К слову, Беларусь - первая страна в СНГ, которая перешла на стандарт топлива ЕВРО-5. А это значит, что наше горючее готово конкурировать и на требовательном европейском рынке.

Сегодня две трети производимого в стране топлива отправляется на экспорт

Остальное готов использовать внутренний рынок. По оценкам специалистов, обновленный автопарк белорусов все больше приучает наших автовладельцев к качественному горючему. Качество белорусского топлива подтверждают и сами водители. Впрочем, хороший бензин на нашем рынке не только для нас! Беларусь - страна транзитная, и тут простая экономика. Достаточно, чтобы цена на бензин была ниже, чем в соседних странах, чтобы сохранялась привлекательность белорусских АЗС. На удивление, даже в нефтяной России бензин дороже. Удерживать социальные цены на бензин и дизель в условиях, когда рост его стоимости заметно отстал от роста цены на нефть, не может ни одна экономика.


Изображение

Чувствительный вопрос цен никак не отражается на поставках топлива на минские АЗС

Дефицита точно не будет. В ответ на спрос на качественные нефтепродукты растет, и строится инфраструктура. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов по планам должна завершиться уже в этом году. Однако уже сегодня эксперты рынка подчеркивают: белорусский топливный сектор имеет значительный запас прочности, чтобы в любых условиях обеспечить внутренний рынок качественным автомобильным топливом.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все