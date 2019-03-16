Беларусь может существенно продвинуться в глобальном рейтинге по качеству автомобильного топлива

Тенденцию подкрепляет активная модернизация предприятий. Годом ранее авторитетное американское агентство включило Беларусь в топ-50 рейтинга стран с лучшим топливом. Куда, к слову, кроме нашей страны, не попало ни одно государство СНГ. Впрочем, амбиции этого белорусского сектора позволяют рассчитывать на лучший результат.

Евгений Каллаур - продолжит. Модернизация нефтяных предприятий началась более трех лет назад. Ее масштаб заложен еще на стадии проекта. Так на Мозырском НПЗ строится фактически новый завод! В качестве будущего сырья используют неликвидные темные остатки переработки - мазут и гудрон. На выходе получат топливо высокого качества. В Новополоцке на местном “Нафтане” модернизируют комплекс замедленного коксования. Фактически, кроме светлых нефтепродуктов, завод сможет вырабатывать дополнительную энергию для промышленности!



Качество нефтепродуктов - задача для государства приоритетная

Сегодня 70% глубины переработки нефти позволяют белорусам формировать солидный экспортный доход на поставках нашего бензина за рубеж. Модернизация НПЗ доведет глубину переработки нефтепродуктов до 90% и выше и позволит кратно увеличить наши экспортные предложения. К слову, Беларусь - первая страна в СНГ, которая перешла на стандарт топлива ЕВРО-5. А это значит, что наше горючее готово конкурировать и на требовательном европейском рынке.



Сегодня две трети производимого в стране топлива отправляется на экспорт

Остальное готов использовать внутренний рынок. По оценкам специалистов, обновленный автопарк белорусов все больше приучает наших автовладельцев к качественному горючему. Качество белорусского топлива подтверждают и сами водители. Впрочем, хороший бензин на нашем рынке не только для нас! Беларусь - страна транзитная, и тут простая экономика. Достаточно, чтобы цена на бензин была ниже, чем в соседних странах, чтобы сохранялась привлекательность белорусских АЗС. На удивление, даже в нефтяной России бензин дороже. Удерживать социальные цены на бензин и дизель в условиях, когда рост его стоимости заметно отстал от роста цены на нефть, не может ни одна экономика.







Чувствительный вопрос цен никак не отражается на поставках топлива на минские АЗС