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Беларусь на финальной стадии переговоров о вступлении в ВТО

Беларусь вышла на финальную стадию переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию, в том числе в части сельского хозяйства, считают эксперты. В этих условиях основной упор субъекты хозяйствования должны сделать на обеспечении эффективности работы и создании конкурентоспособной продукции.

Агропромышленный комплекс - одна из главных отраслей белорусской экономики. В прошлом году наша страна экспортировала сельскохозяйственной продукции более чем на пять миллиардов долларов. Вступление в ВТО позволит открыть новые рынки и привлечь в отрасль инвесторов, обеспечит равные условия конкуренции на глобальном уровне.

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