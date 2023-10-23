Беларусь на международной выставке в Казахстане провела переговоры по вопросам наращивания поставок продукции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин принял участие в Министерской конференции стран СНГ по продовольственной безопасности, сообщает БЕЛТА .

В конференции приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Бюро по связям и партнерству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Казахстане. От белорусской стороны с докладом выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Вадим Шагойко. По итогам Министерской конференции государств - участников СНГ по вопросам сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности министры сельского хозяйства, главы делегаций приняли коммюнике.

Павел Утюпин также ознакомился с продукцией белорусских организаций, принимающих участие в выставке - ООО "Агрополихим", ООО "РТИфлекс", ПООО "Техмаш", Минский моторный завод, РСУП "Гомельгосплемпредприятие". Он также провел переговоры с их представителями по вопросам наращивания поставок и поиска новых вариантов сотрудничества с Республикой Казахстан.

Министерская конференция государств-участников СНГ по вопросам сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности состоялась в рамках Международной сельскохозяйственной выставки KazAgro/KazFarm-2023.