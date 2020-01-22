Беларусь на пятом месте в мировом рейтинге стран с дешевым интернетом. Британские аналитики провели исследование стоимости фиксированного интернета среди 206 стран, и мы вновь оказались в первой пятерке. Самый же дешевый интернет в Сирии, где доступ ко Всемирной паутине стоит 6 долларов и 60 центов в месяц. На втором месте Украина - 6 долларов и 64 цента средняя по стране абонплата в месяц за интернет. Затем Россия (7 долларов и 35 центов). В нашей стране, по подсчету аналитиков, стационарный интернет стоит в среднем 9 долларов и 87 центов. Отметим, что самый дорогой в мире интернет в Эритрее (Восточная Африка) с доступом стоимостью 2666 долларов.



Также Беларусь заняла пятое место по доступности высокоскоростного интернета cреди 206 государств. Исследования проводил сервис Cable.сo.uk. А по показателю средней скорости доступа наша страна находится на третьей позиции с 13,2 Мбит/с.



