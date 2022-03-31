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Беларусь намерена нарастить поставки продовольствия за рубеж

Беларусь в нынешнем году рассчитывает нарастить экспорт продовольствия.

Эта цифра и без того впечатляет: за 2021-й выручка АПК приблизилась к 7 миллиардам долларов. Лишь за год был обеспечен прирост на миллиард. В этом году взят курс на рост внешних продаж. Тем более сейчас это выгодно. Но Минсельхозпрод делает важную ремарку: экспорт будет расти без ущерба для внутреннего рынка. Национальный будет главным ориентиром для аграриев и переработчиков.

Агропром нацеливают на то, что он должен удовлетворить все продовольственные запросы наших граждан. Эта задача будет выполнена, уверяют в профильном министерстве. Ольга Анищенко продолжит (видео).

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