Беларусь намерена нарастить поставки продовольствия за рубеж

Эта цифра и без того впечатляет: за 2021-й выручка АПК приблизилась к 7 миллиардам долларов. Лишь за год был обеспечен прирост на миллиард. В этом году взят курс на рост внешних продаж. Тем более сейчас это выгодно. Но Минсельхозпрод делает важную ремарку: экспорт будет расти без ущерба для внутреннего рынка. Национальный будет главным ориентиром для аграриев и переработчиков.