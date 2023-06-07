Беларусь наращивает сотрудничество с Кенией в области сельского хозяйства

Беларусь рассматривает Кению в качестве одного из ключевых партнеров на Африканском континенте. Об этом министр иностранных дел Сергей Алейник заявил на встрече с представителями этой страны. В составе делегации министр торговли, инвестиций и промышленности Кении и министр сельского хозяйства и животноводства. Сергей Алейник заявил о готовности белорусской стороны наращивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, в том числе в части поставок техники и удобрений. Минск также открыт к развитию взаимодействия и в других сферах экономики.