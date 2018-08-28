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Беларусь настроена развивать промышленную кооперацию с Вьетнамом

Как заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с послом азиатской республики в нашей стране Ле Анем, в этом направлении уже реализовывается ряд проектов. В частности, сборка грузовых и пассажирских автомобилей. А к концу года заработает совместное предприятие по переработке сухого молока и сыворотки. Беларусь и Вьетнам в этом году планируют достичь товарооборот в 500 миллионов долларов.


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