Беларусь обеспечивает себя почти всеми необходимыми продуктами. Это заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. По молочной отрасли наша страна имеет уровень самообеспечения 256 %, что в два с половиной раза больше, чем нужно. По мясу этот показатель сложился на уровне 135 %, а по картофелю и овощам - чуть более 100 %. Проблем с логистикой, по словам главы профильного ведомства, у белорусских предприятий нет. Буквально за 3-4 недели им удалось найти новые пути поставок.