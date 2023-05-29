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Беларусь - Оман: хорошие перспективы торгово-экономического сотрудничества
У Беларуси и Омана есть хорошие перспективы в торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с парламентской делегацией Султаната Оман. По словам спикера верхней палаты парламента, между двумя странами сложились дружеские отношения. Прежде всего между главами государств. Кстати, в прошлом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям. Наталья Кочанова подчеркнула, что этот визит придаст еще более тесное взаимодействие в торгово-экономическом, культурном и самое главное - в парламентском сотрудничестве. Самые высокие показатели товарооборота двух стран - более 4 млн долларов. Примерно четверть млн долларов - это транспортные, медицинские и образовательные услуги, которые оказывает Беларусь. Оман нам поставляет парфюмерию и пластмассу.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы традиционно поставляем калийные удобрения на оманский рынок, продукцию пищевой промышленности и нефтеперерабатывающей промышленности. Сейчас мы наращиваем усилия по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Есть ряд проектов, в том числе по созданию совместного предприятия по производству биоудобрений. Есть проекты в области нефтепереработки.
Сайд Мубарак аль-Мухаррами, член Государственного совета Омана, руководитель парламентской группы дружбы между Оманом и Беларусью:
Больше всего в Омане востребована наша молочная продукция. Кроме того, сейчас активно развивается туризм. Благодаря работе парламентариев белорусы могут приезжать в Оман и получать визу на месте. А у граждан Омана есть возможность отдыхать в нашей стране 30 дней без визы.
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