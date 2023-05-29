Беларусь - Оман: хорошие перспективы торгово-экономического сотрудничества

У Беларуси и Омана есть хорошие перспективы в торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с парламентской делегацией Султаната Оман. По словам спикера верхней палаты парламента, между двумя странами сложились дружеские отношения. Прежде всего между главами государств. Кстати, в прошлом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям. Наталья Кочанова подчеркнула, что этот визит придаст еще более тесное взаимодействие в торгово-экономическом, культурном и самое главное - в парламентском сотрудничестве. Самые высокие показатели товарооборота двух стран - более 4 млн долларов. Примерно четверть млн долларов - это транспортные, медицинские и образовательные услуги, которые оказывает Беларусь. Оман нам поставляет парфюмерию и пластмассу.