Беларусь открыла на выставке в Шанхае национальный павильон

Наш взгляд обращен на рынок Востока. В эти дни экономический центр Китая - Шанхай - стал мировой столицей импорта. Всю неделю здесь презентуют товары, услуги и технологии со всей планеты. Беларусь - среди 150 стран и международных организаций. Сегодня наша страна открыла на Expo Национальный павильон. Китай для нас - стратегический рынок. Его экспортные позиции только крепнут. Беларусь наращивает и поставки товаров, и экспорт услуг. В условиях геополитической турбулентности разворот на Восток гарантирует устойчивость нашей внешней торговли. Накануне мы уже детально рассказывали о нашей продовольственной линейке поставок и новых горизонтах для наших производителей. Сегодня покажем, чем еще привлекает Беларусь китайского потребителя. Из Шанхая - Ольга Анищенко.

На старте недели шанхайское Expo живет в особом ритме - сегодня здесь открывают доступ обычным посетителям. И кажется, нескончаемый людской поток стекается сюда со всех концов мегаполиса. Будучи на многочисленных площадках выставки, сегодня услышим не раз: Шанхай побьет все рекорды посещаемости, представительности и договоренностей. Иначе говоря, все мыслимые и немыслимые суммы контрактов.

Это особая традиция шанхайской выставки. Страны не только презентуют свою продукцию, услуги или технологии. Все, что за рамками бизнеса и торговли, представляет Национальный павильон. Это частичка Беларуси в Шанхае!

Что каждая страна хочет рассказать миру о себе? Помимо производственного потенциала. Беларусь делает это на выставке в стиле Большого театра. Солисты оперы и музыканты оркестра притягивают к павильону сотни взглядов и камер...

Мы представляем Республику Беларусь и надеемся, что китайская сторона будет способствовать увеличению туризма в Беларусь. Мы надеемся, что они не только познакомятся с компаниями, но и приедут в Беларусь, захотят работать. Наталья Кураш, директор УП "Белинтерэкспо"

Экспорт в Китай образовательных услуг

Здесь верят, человеческие контакты порой прочнее, чем узы бизнеса. Беларусь и Китай активно развивают гуманитарные связи, поддерживают обмен студентами. Образование - вообще львиная доля нашего экспорта услуг. За последние 10 лет китайских студентов стало больше в 3, а то и 4 раза. И это самая большая студенческая заграница. Это не только помогает лучше понимать друг друга, но и косвенно продвигать наш экспорт в Поднебесную. А в целом учиться по обмену стало не только интересно, но и перспективно!

Сегодня, конечно, мы видим большой потенциал для межвузовского взаимодействия, а также для реализации совместных проектов в сфере двойных дипломов совместных образовательных программ, когда мы обучаем совместно студентов КНР по программе "2+2", "3+1". Это различные программы, которые позволяют вовлекать и преподавателей китайских университетов, и белорусских. На выходе - два диплома, которые позволяют выпускнику быть действительно востребованным по всему миру. Сергей Касперович, ректор Брестского государственного технического университета

Беларусь и Китай рассчитывают развивать промышленную кооперацию

Словом, Китай был, есть и будет партнером стратегическим. Из года в год в Шанхае растет число компаний, которым есть что предложить Поднебесной. Свыше 70 участников выставки в нынешнем году, представляющих наше продовольствие, легпром, науку, технологии, логистику, в полной мере отражают подъем во взаимной торговле. 6 миллиардов долларов под занавес года! Но Беларусь уверена: это не предел мечтаний. И в цифрах товарооборота, и в возможностях кооперации.

Это кооперация и создание совместных предприятий не только на территории Беларуси, но и в Китае. Есть сырье. Нужно ближе двигаться, это и целлюлоза, и удобрение, сухое молоко, мясная продукция. Их нужно перерабатывать в товары с высокой добавленной стоимостью для того, чтобы потребителю здесь предоставить качественный товар. Александр Червяков, министр экономики Беларуси





Начало уже положено. В Шанхае кооперация находит продолжение. Сегодня на площадке форума решено дать старт подобному проекту, в одной из провинций Китая - Ляонин - запустят производство мороженого совместно со слуцким предприятием. И это лишь одна из договоренностей.

"Великий камень" предлагает лучшие условия для инвесторов в Восточно-европейском регионе

Шанхайская площадка - место притяжения инвестиций. По большому счету по принципу Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". 22 резидента в этом году, 117 в целом и лучшие условия в восточно-европейском регионе - его глава Александр Ярошенко не умаляет достоинств смолевичской площадки. Когда выгодно, и партнеры потянутся. На этот раз - в лице Ассоциации по развитию китайских предприятий за рубежом. В Поднебесной она рекомендует, в какую страну приходить, а какую обходить. И Беларусь - в сфере китайских интересов!

Китайские партнеры - это наши постоянные партнеры, и в постпандемийный период, и во время санкций они подставляют плечо. Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"

Беларусь и Китай за последние годы кратно увеличили биржевую торговлю

Беларусь и Китай все активнее торгуют онлайн. Товарная биржа - отправная точка для закупок. 2020-й дал стремительный старт таким контрактам, и сегодня это десятки миллионов долларов. Среди покупателей, зарегистрированных на бирже, уже 150 китайских компаний.

Заказать из Беларуси в один клик можно буквально все! Так и закрутилось - пиломатериалы, древесные плиты, удобрения, молоко и мясо... Поднебесная оценила белорусский сервис.

На данный момент мы максимально упростили вход китайских компаний на Белорусскую универсальную товарную биржу. Компании достаточно предоставить копию учредительных документов и в течение трех дней компания будет уже торговать на нашей бирже. Все сделки заключаются в электронной форме, т.е. нет необходимости в обмене какими-то бумажными документами. Это удобно, это быстро, это практично. Алексей Дыкуша, главный представитель представительства Белорусской универсальной товарной биржи в г. Шанхай (Китай)