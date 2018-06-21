Беларусь открывает мясной рынок Китая

Сегодня в Молодечно загрузили партию мороженой говядины. И это первый контейнер, который отправится по новому Шелковому пути прямиком к китайскому потребителю. Пока объемы поставок невелики - 20 тонн полуфабрикатов. Но потенциал намного больше. В Минсельхозпроде отметили, что готовы отгружать до 20 тысяч тонн говядины ежегодно. Партнеры работают над тем, чтобы расширить список предприятий, а также выходить на китайский рынок с готовой продукцией.