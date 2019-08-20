Беларусь отмечает 55-летие нефтедобычи

Национальная безопасность - это еще и собственные ресурсы. Беларусь сегодня отмечает 55-летие нефтедобычи. К юбилею отрасль подходит с багажом в 15 скважин-миллионеров по отдаче черного золота. За более чем полвека наша страна взрастила кадры и наработала опыт, которые сегодня востребованы и за рубежом. Так, наши нефтяники работают в России, Украине, Эквадоре и Венесуэле. Одновременно развивают сейсмику у себя и находят новые залежи там, где раньше возможности науки это сделать не позволяли. Ретроспективный взгляд на отрасль и ее будущее в репортаже Анны Ковалевой.



И снова фотосессия, как и более полувека назад. Тогда ее результатом стало вот это фото. Снимок растиражировали СМИ по всему Советскому Союзу с новостью: в Беларуси добыли первый нефтяной миллион. В руках его держала тогда еще 19-летняя Наталья Могилевич. Это были первые шаги в нефтедобыче и для нее, и для страны в целом. Наталья работала в лаборатории. Поднимать нефтяную "целину", вспоминает, было сложно: не было ни опыта, ни оборудования.