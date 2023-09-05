Беларусь отправит в Ташкент автомобильную технику более чем на 1 млн долларов

Очень много у нас перспектив сотрудничества в развитии электрического транспорта, так как сегодня Узбекистан будет очень серьезно вкладываться в модернизацию своего общественного транспорта. Мы будем надеяться, что в будущем в столице Узбекистана и других городах появятся наши замечательные машины - электробусы, будут напоминать о нашей стране и радовать граждан этой страны.

Елена Зябликова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси