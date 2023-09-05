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Беларусь отправит в Ташкент автомобильную технику более чем на 1 млн долларов
Беларусь отправит в Ташкент автомобильную технику более чем на миллион долларов. Соответствующий контракт подписали с МАЗом. Расширение сотрудничества в области промышленности между странами обсудили и на секции, которая развернулась на предприятии БелАЗ. По линии Минпрома с начала года наши поставки выросли на 20 миллионов долларов. Акцент в новых контрактах - на кооперацию и инвестиции.
Очень много у нас перспектив сотрудничества в развитии электрического транспорта, так как сегодня Узбекистан будет очень серьезно вкладываться в модернизацию своего общественного транспорта. Мы будем надеяться, что в будущем в столице Узбекистана и других городах появятся наши замечательные машины - электробусы, будут напоминать о нашей стране и радовать граждан этой страны.
Наше предприятие производит осветительные приборы. И у нас есть детали, которые производятся из металла. Мы хотим закупить здесь металлообрабатывающее оборудование. Сейчас мы вышли на рынки дальнего зарубежья. Приветствуются демократичные цены, они дешевле, чем в Китае и качество лучше, чем, скажем, даже в Европе. Почему именно белорусские предприятия и оборудование - потому что качество, проверенное временем.
Помимо машиностроения и промышленной кооперации, на разных секциях сегодня обсуждают сотрудничество в медицине, агропромышленном комплексе, в сферах науки и образования, культуры и туризма. Ожидается подписание ряда контрактов.
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