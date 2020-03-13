Беларусь ожидает очередную партию азербайджанской нефти

По предварительной информации Белнефтехима, танкер с топливом прибудет в терминал под Одессой в 20-ых числах марта. В нашу страну ее перекачают по нефтепровод прямиком на НПЗ. Напомним, накануне в украинский порт доставили первую партию азербайджанской нефти для нашей страны. Объем груза составил 90 тысяч тонн.



С учетом поставок, в марте белорусские НПЗ переработают миллион тонн углеводородов. Этого объема хватит для загрузки предприятий и удовлетворения потребностей внутреннего рынка, обеспечены экспортные направления. Поиск альтернативных поставщиков продолжается.



