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Беларусь ожидает очередную партию азербайджанской нефти

По предварительной информации Белнефтехима, танкер с топливом прибудет в терминал под Одессой в 20-ых числах марта. В нашу страну ее перекачают по нефтепровод прямиком на НПЗ. Напомним, накануне в украинский порт доставили первую партию азербайджанской нефти для нашей страны. Объем груза составил 90 тысяч тонн.

С учетом поставок, в марте белорусские НПЗ переработают миллион тонн углеводородов. Этого объема хватит для загрузки предприятий и удовлетворения потребностей внутреннего рынка, обеспечены экспортные направления. Поиск альтернативных поставщиков продолжается.

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