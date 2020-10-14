Беларусь планирует к 2025 году увеличить производство молока до 9,2 млн тонн

Молочная отрасль интенсивно развивается в течение последних десяти лет. Особое внимание уделяется модернизации производства и улучшению качества продукции.

Отметим, что модернизация молочной отрасли будет продолжаться и в дальнейшем. Сейчас формируется программа на ближайшую пятилетку и определяются планы по каждой области.