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Беларусь планирует к 2025 году увеличить производство молока до 9,2 млн тонн

Молочная отрасль интенсивно развивается в течение последних десяти лет. Особое внимание уделяется модернизации производства и улучшению качества продукции.

Отметим, что модернизация молочной отрасли будет продолжаться и в дальнейшем. Сейчас формируется программа на ближайшую пятилетку и определяются планы по каждой области.

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