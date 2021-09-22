Беларусь планирует направить на инновации $2,7 млрд до 2026 года

Беларусь планирует направить на инновации 2,7 миллиарда долларов до 2026 года. Такую цифру по финансированию содержит Государственная инновационная программа страны на ближайшие 5 лет. Финансирование коснется цифровых информационно-коммуникационных, биологических, медицинских, фармацевтических и химических технологий и производств. Также в планах проинвестировать такие сферы, как энергетика, строительство, экология, рациональное природопользование, машиностроение, приборостроение и инновационные материалы, а также сектор агропромышленных и продовольственных технологий.