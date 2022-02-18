Беларусь планирует обеспечить дальнейшее наращивание объемов производства молочной продукции

Экспорт белорусского продовольствия по итогам года превысит планку в 7 млрд долларов. Такие планы Минсельхозпрода. Значимую часть внешних поставок традиционно составляет молочная продукция. И здесь важна роль не только переработки, но и самого процесса производства. Как повысить эффективность, говорили на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма". Среди участников - специалисты зоотехнии, кормопроизводства, ветеринарии, племенного дела, представители молочных заводов и СПК.