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Беларусь планирует обеспечить дальнейшее наращивание объемов производства молочной продукции

Экспорт белорусского продовольствия по итогам года превысит планку в 7 млрд долларов. Такие планы Минсельхозпрода. Значимую часть внешних поставок традиционно составляет молочная продукция. И здесь важна роль не только переработки, но и самого процесса производства. Как повысить эффективность, говорили на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма". Среди участников - специалисты зоотехнии, кормопроизводства, ветеринарии, племенного дела, представители молочных заводов и СПК.

К слову, рентабельность продаж молока по итогам прошлого года превысила 20 %. Значительно улучшилось и качество сырья.

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