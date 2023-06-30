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Беларусь планирует осуществить поставку лифтового оборудования в Армению
Беларусь поставит в Армению лифтовое оборудование в количестве 800 единиц. Первые отгрузки, запланированные на этот год, уже ведутся, сообщил белорусский посол Александр Конюк. Он отметил, что в прошлом году было экспортировано около 500 единиц, а в ереванских многоэтажных домах установлено уже свыше тысячи белорусских лифтов. В целом же за последние два года и в текущем траектория взаимной торговли между странами показывает стабильный рост. Беларусь также продает в Армению мясную и молочную продукцию, лекарства, шины, карьерную и грузовую технику, тракторы и навесное оборудование к ним.
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