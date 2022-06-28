Беларусь планирует получить в этом сезоне около миллиона тонн рапса

Для нашего хозяйства при таких площадях все масличные культуры (но рапс как венец всех масличных) - это как второе молоко. Конечно, от молока намного больше денег. Это деньги быстрые, эти деньги платят сразу. Рентабельность очень высокая: от 60 %, а на некоторых урожайных полях и до 100 %.

Евгений Пучко, замдиректора по растениеводству РУП "Шипяны-АСК"

