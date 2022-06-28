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Беларусь планирует получить в этом сезоне около миллиона тонн рапса

Особую отдачу аграрии Беларуси ожидают от рапса. Масличная культура пусть и затратная, но рентабельная. Получить в этом сезоне планируют около миллиона тонн семян. В хозяйстве "Шипяны-АСК" Смолевичского района, например, в итоге ожидают 3 тысячи тонн (при средней урожайности около 40 центнеров с гектара). Только под озимым рапсом порядка 900 гектаров.

Для нашего хозяйства при таких площадях все масличные культуры (но рапс как венец всех масличных) - это как второе молоко. Конечно, от молока намного больше денег. Это деньги быстрые, эти деньги платят сразу. Рентабельность очень высокая: от 60 %, а на некоторых урожайных полях и до 100 %.
Евгений Пучко, замдиректора по растениеводству РУП "Шипяны-АСК"

Хорошие виды и на озимые зерновые. Только под пшеницей, например, 800 гектаров. Сейчас колосья молочно-восковой спелости: урожайность ожидают порядка 80 центнеров с гектара.

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