Беларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году. За счет продуктов питания, товаров легкой промышленности и косметики. Это в "Главном эфире" рассказал глава нашей дипмиссии в Нурсултане Павел Утюпин.







Несмотря на некоторые COVID-ограничения, в планах много и совместных проектов. Создание пожарных машин и ветпрепаратов. Акцент на промышленную кооперацию. У нашего тракторного завода в Казахстане уже есть три производственные площадки и степень локализации постоянно увеличивается.



