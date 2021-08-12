Беларусь планирует войти в топ-5 мировых производителей калийных удобрений

В ближайшие пять лет Беларусь намерена нарастить мощности до 17 млн тонн. Запланировано введение в эксплуатацию Нежинского ГОК предприятия "Славкалий" и Петриковского ГОК открытого акционерного общества "Беларуськалий". Первую очередь горно-обогатительного комбината в Петрикове ввели в строй в декабре 2019 года, в этом году там добыли первый миллион тонн руды. На проектную мощность рассчитывают выйти в следующем.