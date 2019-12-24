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Беларусь подпишет соглашение по акцизам на табачную продукцию в ЕАЭС
Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Ранее Президент Беларуси провел совещание, на котором потребовал не допустить подорожания сигарет в стране при унификации налогового законодательства с Россией. В Минфине отметили, что Минск ведет переговоры по унификации акцизной политики и в рамках ЕАЭС, и в рамках взаимоотношений с РФ.
По мнению представителей ведомства, условия дальнейшего движения по акцизам не должны привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для населения. В министерстве также отметили, что на следующий год ставки акцизов на табачную продукцию в Беларуси повысятся на 15 %. Всего от этой отрасли в бюджет страны поступает более миллиарда двухсот миллионов рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители.
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