Беларусь подпишет соглашение по акцизам на табачную продукцию в ЕАЭС

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Ранее Президент Беларуси провел совещание, на котором потребовал не допустить подорожания сигарет в стране при унификации налогового законодательства с Россией. В Минфине отметили, что Минск ведет переговоры по унификации акцизной политики и в рамках ЕАЭС, и в рамках взаимоотношений с РФ.



По мнению представителей ведомства, условия дальнейшего движения по акцизам не должны привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для населения. В министерстве также отметили, что на следующий год ставки акцизов на табачную продукцию в Беларуси повысятся на 15 %. Всего от этой отрасли в бюджет страны поступает более миллиарда двухсот миллионов рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители.