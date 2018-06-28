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Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам
Беларусь получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по госзакупкам. Решение принято по итогам заседания в Женеве. В его работе участвовала делегация нашей страны. Беларусь стала первой в мире, кто оформил такой статус до вступления в ВТО, и получила право участвовать в дискуссиях на площадке комитета.
Соглашение ВТО по госзакупкам - многосторонний договор. Его участники - 47 стран, включая ЕС, США, Канаду, Швейцарию, Японию и Корею.
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