Беларусь получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

А вместе с ней Сербия и Арабские Эмираты. Об этом стало известно на встрече министров торгового блока в Мехико. Такой статус может поспособствовать наращиванию экономического сотрудничества нашей страны с четырьмя государствами - участниками альянса: Мексикой, Колумбией, Перу и Чили, а также с Латинской Америкой в целом.