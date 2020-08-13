Беларусь получит более 90 млн евро кредита на покупку поездов Stadler. Первая выборка займов прошла во вторник. Более 15 млн евро направят на оплату первой партии черновых кузовов поездов, финишная сборка которых пройдет на базе "Штадлер Минск". Предприятие уже запустило производство десяти пятивагонных составов FLIRT для белорусской железной дороги. Ввод в эксплуатацию первого нового электропоезда межрегиональных линий запланирован на следующее лето.