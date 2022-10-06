Беларусь получит от России кредит в 1,5 млрд долларов на импортозамещение

Россия подтвердила свое решение выделить Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов на импортозамещение.

Об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук в рамках II Каспийского экономического форума, который проходит в Москве, пишет Sputnik.

"Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На 1,5 миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств",- заявил Оверчук.

К слову, ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск предложил российской стороне совместные проекты, которые позволили бы заместить западный импорт в условиях санкций. По его словам, Россия согласилась выделить Беларуси на эти цели кредит на 1,5 млрд долларов.

Позже в белорусском Минпроме сообщили, что Россиявыделит средства для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения. Так, например, в поселке Руденск под Минском большую часть мощностей задействуют для производства фар и фонарей для российской автотехники. Также есть целый ряд проектов, которые планируется реализовать на базе предприятий холдинга "Амкодор".