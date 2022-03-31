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Беларусь поможет Пензенской области в импортозамещении западной продукции
Вместе противостоять санкционному давлению, развивать экономику и создавать совместные предприятия. Об этом сегодня говорили на встрече Президента с представительной делегацией Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко.
От машиностроения до культуры: предложений и проектов для совместной реализации множество, все они жизненно важны как для Беларуси, так и для России. Взаимную торговлю с Пензенской областью не остановила и пандемия. В 2021 товарооборот с областью составил около 100 млн долларов. А экономические санкции подтолкнут к еще более тесному плодотворному сотрудничеству, в том числе на межрегиональном уровне. Этот акцент еще раз прозвучал от главы государства. Взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, туризме и культуре. Время сейчас сложное, но это время огромных возможностей для наших государств, отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, что последние несколько месяцев, может быть, год-полтора серьезно нас отрезвили. Мы поняли, что спасти, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны. Мы это раньше поняли. Сейчас Россия это осознала, наверное, как никогда. И мы готовы не упустить это время возможностей. При всех сложностях, которым мы сегодня подвергаемся. Прежде всего это экономические финансовые санкции. На России больше, на нас может чуть меньше они навалились со стороны наших, как было принято говорить нашим старшим братом, партнеров. Вот такие они "партнеры".
Беларусь готова делиться опытом и наработками
Глава государства отметил, что Беларусь обладает продвинутыми технологиями в сельском хозяйстве и всегда готова делиться опытом и наработками. Еще одно направление - сфера строительства: жилищное, а также социальные и промышленные объекты. Глава нашего государства выступает за создание собственных белорусско-российских производств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:
Пензенская область обозначила для себя широкий спектр позиций для импортозамещения - более 800 наименований. В делегацию Пензенской области вошли представители промышленной ассоциации, торгово-промышленной палаты, руководители крупных предприятий.
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