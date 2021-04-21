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Беларусь попала в топ основных поставщиков помидоров и огурцов в Украину
Беларусь попала в топ основных поставщиков помидоров и огурцов в Украину. В стране за последние пять лет импорт этих овощей увеличился в два раза. Больше всего огурцов поставляет в Украину Турция - это более 17 тысяч тонн. На втором месте Беларусь - 2 с половиной тысячи тонн или 12 %. Затем идет Иран - 600 тонн. Собственные тепличные овощи Украина почти не выращивает - для страны это слишком дорого.
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