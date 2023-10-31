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Беларусь поставила вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

Беларусь поставила вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

Беларусь поставила перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов, сообщает БЕЛТА.

"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет (на основные узлы. - Прим. БЕЛТА)", - отметил глава государства.

"Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону (мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор) и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны", - добавил белорусский лидер.

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