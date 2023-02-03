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Беларусь поставит 4 тыс. единиц техники Республике Зимбабве
Во время визита Президента Беларуси в ОАЭ и Зимбабве были достигнуты договоренности, которые создают основу для сотрудничества на годы вперед.
Так, государственный визит в африканскую страну был максимально насыщенным. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили весь спектр двусторонней повестки: от сотрудничества в промышленности и торговле до образования. Беларусь готова обучать местных специалистов, готовить кадры.
Был дан старт третьей фазе Программы механизации фермерских хозяйств с использованием белорусской техники. Накормить страну - одна из главных задач действующего Президента Зимбабве. Переговоры глав государств также позволили наметить и новые направления совместной работы. По итогам подписан и солидный пакет документов.
В общей сложности по итогам визита заключены контракты на поставку порядка 4 тыс. единиц белорусской техники: тракторной, сельскохозяйственной и иной. Суммарный экономический эффект визита оценивается нами в 200 млн долларов.
"В ходе визита был подписан пакет - более 15 двусторонних документов. Он включает базовые экономические соглашения (о поощрении и защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения), ряд документов в области образования, ряд контрактных соглашений. Они призваны обеспечить развитие промышленной кооперации и экономического сотрудничества с Республикой Зимбабве", - добавил глава МИД.
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