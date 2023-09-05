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Беларусь поставит в Армению более 800 лифтов в 2023 году

Беларусь в этом году поставит в Армению более 800 лифтов. Об этом рассказал посол Беларуси в этой республике Закавказья Александр Конюк. Говоря об экспортном потенциале, дипломат отметил, что Армения заинтересована и в наших строительных услугах. А самый главный проект, который уже начал реализовываться, это сотрудничество с Могилевлифтмашем.

Потребность армянского рынка в лифтовом оборудовании - около 4 тысяч кабин.

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