Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. С 1 апреля ставки на сырую нефть, мазут, битум, вазелин и парафин превысят 61 доллар. Ставки вывозных таможенных пошлин пересматриваются ежемесячно. В конце 2021-го они какое-то время снижались, в текущем году растут.