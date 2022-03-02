Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В Беларуси повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Постановление Совмина вступило в силу накануне. Так, ставки на сырую нефть, мазут, битум, вазелин и парафин превысили 58 долларов за тонну.



Ставки вывозных таможенных пошлин меняются каждый месяц, в конце прошлого года они какое-то время снижались.