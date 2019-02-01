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Беларусь предлагает партнерам по евразийской интеграции объединить усилия в цифровизации экономик
Об этом сегодня заявил белорусский премьер Сергей Румас на международном форуме в Алматы, где тема цифровой трансформации объединила представителей крупнейших IT-компаний из десятков стран мира, в том числе США, Великобритании, Сингапура, стран СНГ.
Цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик на евразийском пространстве и тем самым повысить их конкурентоспособность. Среди приоритетных задач - в том числе согласование единой законодательной политики, отметил белорусский премьер. На форуме также предложено создать единый орган управления цифровыми проектами. Количество таких совместных инициатив огромно. Необходима единая структура, которая будет курировать направление в целом.
Сегодня цифровая трансформация несет в себе серьезный потенциал экономического роста стран союза. Его оценивают на уровне 1 % ежегодно, если страны будут двигаться вперед в одном направлении.
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