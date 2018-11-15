Беларусь предлагает свою технику Иркутской области

Речь идет о машинах МТЗ и Гомсельмаша. Об этом шел разговор сегодня в Доме правительства на встрече премьера Сергея Румаса с российским губернатором. Обсуждали и белорусские новинки городского транспорта: электробусы и троллейбусы с автономным ходом. Эта техника уже прошла испытания на российском рынке.