Беларусь предложит Китаю новую продукцию - торф и кварц. Об этомрассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько в проекте "По факту: решения Первого" на YouTube-канале БелТА.

Почему выгоден рынок Китая?

По статистике, в Китае насчитывается около 400 млн средне зажиточных граждан, что говорит о высокой покупательской способности. В планах этой страны к концу текущего десятилетия увеличить этот показатель до 800 млн человек. "Это очень большой рынок, с большими возможностями, - подчеркнул посол. - Китайский потребитель позволяет себе делать покупки намного больше, чем еще год-два назад. Для Китая открыт весь мир, Беларусь в том числе. Наши предприятия очень активно выходят на китайский рынок. У нас есть все возможности заполнить соответствующие ниши белорусской продукцией и показать ее качество китайскому покупателю".

Глава белорусской дипмиссии в Китае рассказал о некоторых новых и наиболее перспективных проектах, интерес к которым присутствует с обеих сторон и которые две страны намерены развивать.

Медицинское оборудование - совместный проект

По словам посла, в индустриальном парке "Великий камень" появилось производство медицинского диагностического оборудования. Китайские производители уже давно известны в мире, но белорусские учреждения здравоохранения ранее не часто пользовались их продукцией, так как накладные расходы, доставка были выше, чем в Европе. "Но современные коммуникации, способы доставки и обслуживание, прибытие инженеров для проведения пусконаладочных работ сегодня не составляет никакого труда. Белорусские учреждения здравоохранения с удовольствием рассматривают возможность наращивания объемов как поставки такого оборудования в Беларусь, так и его изготовления в индустриальном парке "Великий камень", - сказал Юрий Сенько.

Белорусский торф для Китая

Посол обратил внимание, что продовольственная безопасность волнует многие страны мира: "Беларусь предлагает китайским друзьям достаточно большие возможности разработки полезных ископаемых, в частности, торфа, который сегодня необходим для сельского хозяйства. В нашей стране разведано около 9 тыс. месторождений, из них 88 уже предлагается к разработке. 4 белорусских предприятия в течение последнего месяца были аккредитованы для работы на китайском рынке с продуктом переработки торфа для китайских потребителей. Это новый товар, который мы будем предлагать китайскому рынку", - рассказал он.

Перспективный кварц

Еще одно полезное ископаемое, которое есть в недрах Беларуси и потенциально интересно для Китая, - кварц. Во время международной выставки в Шанхае состоялись переговоры посольства с одной из крупнейших компаний, занимающихся разработкой кварца. "Мы передали все необходимые материалы для изучения белорусских возможностей. В Беларуси имеются залежи кварца, при активной разработке которых работы хватит на 70 лет", - пояснил Юрий Сенько.

Электротранспорт очень востребован

Очень интересным направлением для сотрудничества с Китаем Юрий Сенько считает поставки электротранспорта: "Этим занимаются все страны мира, очень активным разработчиком является Китай. За 2022 год Китаем будет произведено и предложено к реализации около 5 млн единиц транспортных средств на электрической тяге. В то время как всем миром будет произведено около 10 млн, то есть практически половину Китай делает самостоятельно. И здесь мы можем очень активно сотрудничать, так как в Беларуси имеется своя дешевая электроэнергия и электротранспорт будет очень востребован. Государством делается очень много, чтобы создать соответствующую инфраструктуру и производство легковых и малотоннажных грузовых автомобилей".

Продвижение на электронных площадках

"Китайский рынок очень объемный, это прекрасно знают все. Китайский покупатель является активным интернет-пользователем и большинство покупок совершает в интернете с помощью мобильной телефонной связи. Мобильным интернетом в Китае пользуются около 1 млрд человек. Соответственно мы должны присутствовать на всех электронных площадках", - убежден руководитель дипмиссии.

Он напомнил, что первая электронная площадка Беларуси в Китае уже работает. Рассматривается возможность создания в ближайшее время еще 7 электронных площадок, на которых белорусские предприятия смогут предлагать китайскому покупателю свои товары. "Это современная возможность реализации продукции не через сеть магазинов, а используя тот вариант, который активно используется в Китае - электронные торговые площадки и интернет-торговлю", - отметил посол.

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