Беларусь представила национальный павильон на сельскохозяйственной выставке в Сербии

Беларусь представила национальный павильон на Международной сельхозвыставке в Сербии и стала крупнейшим иностранным участником: здесь продукция более чем 30 компаний, в том числе и белорусские бренды: от Гомсельмаша до Солигорской птицефабрики. Научные институты демонстрируют ряд инновационных разработок, включая биотехнологии в агропромышленном комплексе и медицине. Уже есть результаты: подписан меморандум о намерениях по созданию сборочного производства белорусских электробусов в Сербии. Фермеры заинтересованы в закупке нашей техники для уборки яблок. Международная сельскохозяйственная выставка в Сербии является крупнейшей в Юго-Восточной Европе! В этом году участие принимают свыше 600 компаний из 9 стран.