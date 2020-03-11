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Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти

Об этом заявил журналистам Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся сегодня в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Повестка дня сотрудничества Беларуси и России не ограничивается вопросами поставок нефти. Президенты двух стран поставили перед правительствами важную задачу - подготовить документы по стратегии интеграции. Окончательный вариант будет согласован и вынесен на рассмотрение главам государств на Высшем Евразийском экономическом совете 10 апреля в Минске.

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