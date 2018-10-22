Беларусь представит инвестиционный потенциал на форуме в Женеве

После сегодняшнего открытия запланировано более 50 мероприятий. Участники из 30 стран обсудят потоки инвестиций в Цели устойчивого развития. В белорусскую делегацию вошли представители Минэкономики, Минфина, Национального агентства инвестиций и приватизации, парка "Великий камень" и СЭЗ "Минск".