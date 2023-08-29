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Беларусь представит национальную экспозицию на выставке в Китае - заявки на участие от отечественных предприятий еще принимаются
Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на китайской международной выставке "Импорт", которая откроется 5 ноября в Шанхае. Это самая крупная площадка в КНР вот уже пять лет. В этом году ожидается участие более 140 стран мира. Цель - создание платформы для международного сотрудничества и привлечения импортных товаров на китайский рынок. Экспозиция выставки - это семь кластеров или коммерческих павильонов. В четырех из них будет представлена белорусская пищевая промышленность: от молочной, мясной до кондитерской продукции. Отдельными блоками будут представлены медицина и фармацевтика, промышленное производство и торговля услугами. Как сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате, работа уже стартовала с начала года. Помимо экспозиции участников ждет и большая деловая программа.
Площади на международной выставке "Импорт" белорусы бронировали еще в ноябре прошлого года. На сегодня более 20 отечественных предприятий уже в числе тех, кто будет демонстрировать свою продукцию в Китае. Заявки еще принимаются.
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