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Беларусь презентовала договор о ЕАЭС в Женеве

Сегодня наша страна впервые принимала участие в заседании комитета Всемирной торговой организации в Женеве наравне с государствами - участниками этого объединения. Беларусь представила правовые аспекты договора о Евразийском экономическом союзе. Как было отмечено, наша страна де-факто уже реализует правила ВТО во внешней торговле товарами и услугами. И надеется на скорейшее завершение переговоров по присоединению к рынку большой торговли. Пока мы принимаем участие в дискуссиях как наблюдатель.

В ближайшие дни встречи белорусской делегации с представителями ВТО продолжатся. Обсудят сближение позиций по доступу на рынок ВТО наших товаров и услуг в рамках нынешнего переговорного процесса.

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