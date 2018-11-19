Беларусь презентовала договор о ЕАЭС в Женеве

Сегодня наша страна впервые принимала участие в заседании комитета Всемирной торговой организации в Женеве наравне с государствами - участниками этого объединения. Беларусь представила правовые аспекты договора о Евразийском экономическом союзе. Как было отмечено, наша страна де-факто уже реализует правила ВТО во внешней торговле товарами и услугами. И надеется на скорейшее завершение переговоров по присоединению к рынку большой торговли. Пока мы принимаем участие в дискуссиях как наблюдатель.