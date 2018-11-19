3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь презентовала договор о ЕАЭС в Женеве
Сегодня наша страна впервые принимала участие в заседании комитета Всемирной торговой организации в Женеве наравне с государствами - участниками этого объединения. Беларусь представила правовые аспекты договора о Евразийском экономическом союзе. Как было отмечено, наша страна де-факто уже реализует правила ВТО во внешней торговле товарами и услугами. И надеется на скорейшее завершение переговоров по присоединению к рынку большой торговли. Пока мы принимаем участие в дискуссиях как наблюдатель.
В ближайшие дни встречи белорусской делегации с представителями ВТО продолжатся. Обсудят сближение позиций по доступу на рынок ВТО наших товаров и услуг в рамках нынешнего переговорного процесса.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов