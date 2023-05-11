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Беларусь примет участие в масштабном форуме в Екатеринбурге - детали обсудили в правительстве
МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш - лучших производителей и экспортеров, признанных мастеров в своей сфере в июле соберет международная промышленная выставка "Иннопром". Форум пройдет в столице российского Урала Екатеринбурге. Ожидают делегации из 50 стран. Частью масштабной экспозиции станет и белорусско-российский деловой форум.
Чем будем мы удивлять, что планируем обсудить с партнерами, знает Светлана Лукьянюк.
В начале июля все дороги наших гигантов промышленности машиностроения и более компактных производств по той же легкой промышленности приведут в Екатеринбург. Там стартует одна из самых масштабных выставок в России "Иннопром". Беларусь в этом году страна-партнер. И, конечно, это отразится и на масштабах экспозиции. Уже более 120 наших предприятий подали заявки на участие.
10 июля в Екатеринбурге открывается международная промышленная выставка "Иннопром"
Подготовку к форуму сегодня обсудили в правительстве. Три тысячи квадратных метров - это только для белорусских компаний. В "Иннопроме" мы участвуем с 2012 года. Но по-крупному раз 5. По сути, ныне это площадка - самая большая на постсоветском пространстве.
Роман Головченко,премьер-министр Беларуси: Это одно из самых важных мероприятий научно-технической, промышленной и инновационной сфер, которое посвящено в первую очередь новым технологиям, разработкам и демонстрации всех последних разработок в сфере промышленности.
Посетители увидят наш новый магистральный тягач от МАЗа с двигателем Евро-6 и роботом - коробкой передач, пожарные машины, на них в России высокий спрос. А МТЗ покажет несколько беспилотников и свои новые тракторы.
Акцент на станкостроение
Об этом говорили в конце апреля в Екатеринбурге с губернатором Свердловской области. Тематика "Иннопрома" - это промышленное производство, нефтехимия, энергетика, деревообработка. Не обойдется и без дегустации наших продуктов. А с учетом развитого горнодобывающего сектора в этих краях акцент и на станкостроении.
Отдельным стендом будет представлена станкостроительная отрасль. Там планируется порядка 14 единиц самого современного оборудования. Это наши последние разработки, которые могут быть востребованы на территории наших стран.
Важная часть "Иннопрома" - белорусско-российский бизнес-форум. Говорить будут о бирже как перспективах совместного развития промышленности и новых трендах в экономике. Главная задача предприятий - это найти новых партнеров или определить, какие детали или комплектующие сможем сделать вместе, чего сегодня не хватает союзному рынку.
Деловая программа "Иннопрома" - это более сотни мероприятий. Среди них форум производителей компонентов, конференции, семинары и презентации. Белорусы готовы заявить о себе громко, причем не только признанные лидеры промышленности, но и малый бизнес.
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