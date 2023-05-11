Беларусь примет участие в масштабном форуме в Екатеринбурге - детали обсудили в правительстве

МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш - лучших производителей и экспортеров, признанных мастеров в своей сфере в июле соберет международная промышленная выставка "Иннопром". Форум пройдет в столице российского Урала Екатеринбурге. Ожидают делегации из 50 стран. Частью масштабной экспозиции станет и белорусско-российский деловой форум.

Чем будем мы удивлять, что планируем обсудить с партнерами, знает Светлана Лукьянюк.

В начале июля все дороги наших гигантов промышленности машиностроения и более компактных производств по той же легкой промышленности приведут в Екатеринбург. Там стартует одна из самых масштабных выставок в России "Иннопром". Беларусь в этом году страна-партнер. И, конечно, это отразится и на масштабах экспозиции. Уже более 120 наших предприятий подали заявки на участие.

10 июля в Екатеринбурге открывается международная промышленная выставка "Иннопром"

Подготовку к форуму сегодня обсудили в правительстве. Три тысячи квадратных метров - это только для белорусских компаний. В "Иннопроме" мы участвуем с 2012 года. Но по-крупному раз 5. По сути, ныне это площадка - самая большая на постсоветском пространстве.





Роман Головченко,премьер-министр Беларуси: Это одно из самых важных мероприятий научно-технической, промышленной и инновационной сфер, которое посвящено в первую очередь новым технологиям, разработкам и демонстрации всех последних разработок в сфере промышленности.

Посетители увидят наш новый магистральный тягач от МАЗа с двигателем Евро-6 и роботом - коробкой передач, пожарные машины, на них в России высокий спрос. А МТЗ покажет несколько беспилотников и свои новые тракторы.

Акцент на станкостроение

Об этом говорили в конце апреля в Екатеринбурге с губернатором Свердловской области. Тематика "Иннопрома" - это промышленное производство, нефтехимия, энергетика, деревообработка. Не обойдется и без дегустации наших продуктов. А с учетом развитого горнодобывающего сектора в этих краях акцент и на станкостроении.





Отдельным стендом будет представлена станкостроительная отрасль. Там планируется порядка 14 единиц самого современного оборудования. Это наши последние разработки, которые могут быть востребованы на территории наших стран. Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси

Важная часть "Иннопрома" - белорусско-российский бизнес-форум. Говорить будут о бирже как перспективах совместного развития промышленности и новых трендах в экономике. Главная задача предприятий - это найти новых партнеров или определить, какие детали или комплектующие сможем сделать вместе, чего сегодня не хватает союзному рынку.