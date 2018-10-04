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Беларусь примет участие в международной выставке импорта в Шанхае
Беларусь примет участие в международной выставке импорта. Она пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября в самом большом в мире выставочном комплексе. Белорусская экспозиция будет представлена в двух тематических блоках: это Национальный павильон и Зона предприятий и бизнеса. В рамках выставки пройдет и белорусско-китайский форум. От нашей страны приедут более 80 предприятий-экспонентов. Участие в международной выставке поможет нарастить объемы белорусских поставок в Китай. Напомним, экспорт в КНР до 2020 года должен быть увеличен до полутора миллиардов долларов.
Всего в международной выставке импорта примут участие почти три тысячи компаний из 130-ти стран.
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