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Беларусь примет участие в выставке импорта в Шанхае
Беларусь представит масштабную экспозицию на международной выставке импорта в Шанхае в ноябре. Наша республика покажет свои лучшие достижения. В павильоне, оформленном в стиле Большого театра, пройдут и тематические дни областей. Помимо этого, наша продукция будет представлена в коммерческих павильонах, прежде всего это продукты питания. Более 70 предприятий уже подтвердили свое участие, но формирование национальной экспозиции еще продолжается.
"На эту выставку просто так не попасть. Есть определенные квоты. Все участники этой выставки уже пользуются доверием у китайского потребителя", - отметила начальник управления выставок ВУП "Белинтерэкспо" БелТПП Анна Принеслик.
С начала года товарооборот Беларуси и Китая вырос почти в два раза - страны приблизились к отметке в 6 млрд долларов. Так, Поднебесная стала для нас вторым по величине торговым партнером.
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