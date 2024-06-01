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Беларусь приостановила исполнение ряда международных договоров об избежании двойного налогообложения

Беларусь приостановила исполнение ряда международных договоров об избежании двойного налогообложения

Беларусь приостановила исполнение ряда международных договоров об избежании двойного налогообложения с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026-го в части статей, которые регулируют налогообложение дивидендов, процентов и доходов от отчуждения имущества. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 марта 2024 года №164, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерствопо налогам и сборам.

В перечень государств, с которыми приостанавливается исполнение некоторых положений международных договоров, вошли США, Франция, Дания, Польша, Швеция, Бельгия, Литва, Латвия, Нидерланды, Чехия, Германия, Великобритания и другие. Всего в списке 27 стран.

Такое решение принято в ответ на западные санкции. Срок применения ответной меры может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее применения, либо по предложению Министерства по налогам и сборам.

На сайте МНС можно ознакомиться с порядком применения положений постановления №164 в отношении налогообложения дивидендов, получаемых иностранными организациями от источников в Беларуси, заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на доходы в виде дивидендов, доходов от долговых обязательств, от отчуждения имущества, включая доходы от отчуждения акций (долей) в уставном фонде (акций) белорусских организаций, а также проведения в Беларуси зачета уплаченных (удержанных) за рубежом сумм налога с доходов.

Фото: БЕЛТА

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