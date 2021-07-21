Беларусь присоединяется к зеленому движению

В этом году продажи электромобилей уже выросли на 140 %. Ведущая роль здесь у Китая, где продано около 500 тысяч таких автомобилей, и Европа. К концу прошлого года на дорогах по всему миру было около 10 млн электромобилей. К 2040-му количество чистого транспорта может превысить 400 млн - гадают аналитики. Многие из них считают, что начинается новая эра, в которой электрокары ознаменуют конец эпохи нефти. Крупные автопроизводители стран Европы, Азии, Северной Америки уже анонсировали отказ от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.