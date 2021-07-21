3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь присоединяется к зеленому движению
В этом году продажи электромобилей уже выросли на 140 %. Ведущая роль здесь у Китая, где продано около 500 тысяч таких автомобилей, и Европа. К концу прошлого года на дорогах по всему миру было около 10 млн электромобилей. К 2040-му количество чистого транспорта может превысить 400 млн - гадают аналитики. Многие из них считают, что начинается новая эра, в которой электрокары ознаменуют конец эпохи нефти. Крупные автопроизводители стран Европы, Азии, Северной Америки уже анонсировали отказ от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Переход на экологически чистые машины позволит снизить негативное влияние на природу. Плюс это модный экотренд! Курс на экологию поддерживает и Беларусь (видео).
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов