ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь продлила действие временных ставок ввозных таможенных пошлин для товаров из недружественных стран

Беларусь продлила действие временных ставок ввозных таможенных пошлин для товаров из недружественных стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ № 278, который предусматривает продление по 30 июня 2025 года действия указа № 16 от 12 января 2024 года "О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин". В соответствии с документом также расширен перечень товаров, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин. Об этом сообщает БЕЛТА.

Указ принят в целях защиты экономических интересов страны и применения ответных мер к отдельным иностранным государствам, совершающим недружественные действия в отношении Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все